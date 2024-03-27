В Чехии бьют тревогу из-за угрозы для Европы со стороны России
Нолова чешской Службы информации и безопасности Михал Куделка считает, что жителям Европы не следует воспринимать войну в Украине или на Ближнем Востоке как нечто далекое и нереальное. Если бы агрессоры оказались бы на территории ЕС, они бы легко повторили свои преступления.
Об этом Куделка заявил во вторник, 26 марта, сообщает České noviny.
Чего боятся в Чехии от РФ
"То, что российские солдаты делают в Украине или палестинские террористы в Израиле, они бы сделали и здесь без жалости", — сказал он.
Куделко заявил, что странам нужно быть готовыми к новым рискам, а гражданам Чехии следует воспринимать войну в Украине как риск для собственной безопасности.
"Агрессивная Российская Федерация представляет большую угрозу для демократических стран Европы, в частности для Чехии", — добавил он.
Поддержка идеи о том, что польские добровольцы могли бы ехать воевать на стороне Украины или даже привлечь польскую армию в помощь Украине, растет среди граждан Польши.
Напомним, что эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины.
Ранее мы писали, что Кулеба анонсировал поставки на фронт снарядов по чешской инициативе.
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