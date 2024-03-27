Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Чехии бьют тревогу из-за угрозы для Европы со стороны России arrow

В Чехии бьют тревогу из-за угрозы для Европы со стороны России

27 марта 2024 05:45
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Чехии бьют тревогу из-за угрозы для Европы со стороны России
Улица в Чехии. Фото: Unsplash
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Нолова чешской Службы информации и безопасности Михал Куделка считает, что жителям Европы не следует воспринимать войну в Украине или на Ближнем Востоке как нечто далекое и нереальное. Если бы агрессоры оказались бы на территории ЕС, они бы легко повторили свои преступления.

Об этом Куделка заявил во вторник, 26 марта, сообщает České noviny.

Читайте также:

Чего боятся в Чехии от РФ

"То, что российские солдаты делают в Украине или палестинские террористы в Израиле, они бы сделали и здесь без жалости", — сказал он.

Куделко заявил, что странам нужно быть готовыми к новым рискам, а гражданам Чехии следует воспринимать войну в Украине как риск для собственной безопасности.

"Агрессивная Российская Федерация представляет большую угрозу для демократических стран Европы, в частности для Чехии", — добавил он.

Поддержка идеи о том, что польские добровольцы могли бы ехать воевать на стороне Украины или даже привлечь польскую армию в помощь Украине, растет среди граждан Польши.

Напомним, что эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины.

Ранее мы писали, что Кулеба анонсировал поставки на фронт снарядов по чешской инициативе.

война
Чехия
Европа
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется