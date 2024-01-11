У Чечні вщент згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку

Пожежа в штабі 70-го гвардійського мотострілецького полку в Чечні. Фото: скриншот з відео

У місті Шалі, Чечня, вщент згорів штаб 70-го гвардійського мотострілецького полку. У мережі пишуть, що наприкінці 2022 року його військовослужбовці, які беруть участь у вторгненні в Україну, відмовлялися від виконання бойових завдань.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа в штабі 70-го гвардійського мотострілецького полку

За інформацією росЗМІ, будівля штабу згоріла з усіма документами.

"Також постраждали припарковані поряд автомобілі. Офіційного повідомлення від МНС Чеченської республіки наразі немає", — йдеться в повідомленні.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російське Міноборони заявило, що сьогодні вночі, 11 січня, безпілотники атакували чотири області. Йдеться про Ростовську, Тульську, Калузьку та Воронезьку.

Також ми писали, що у мережі з'явилися фото вибухових пристроїв, які були закріплені на цистернах поїзда у Нижньому Тагілі. Внаслідок цього стався підрив залізниці біля нафтобази.

Додамо, у Ростовській області біля міста Шахти знайшли тіло російського пропагандиста Олександра Рибіна. Востаннє він виходив у прямий ефір 30 грудня з тимчасово окупованого Маріуполя.