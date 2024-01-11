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В Чечне дотла сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка

11 января 2024 12:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Чечне дотла сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка
Пожар в штабе 70-го гвардейского мотострелкового полка в Чечне. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В городе Шали, Чечня, дотла сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка. В сети пишут, что в конце 2022 его военнослужащие, участвующие во вторжении в Украину, отказывались от выполнения боевых задач.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар в штабе 70-го гвардейского мотострелкового полка

По информации росСМИ, здание штаба сгорело со всеми документами.

"Также пострадали припаркованные рядом автомобили. Официального сообщения от МЧС Чеченской республики пока нет", — говорится в сообщении.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, российское Минобороны заявило, что сегодня ночью, 11 января, беспилотники атаковали четыре области. Речь идет о Ростовской, Тульской, Калужской и Воронежской.

Также мы писали, что в сети появились фото взрывных устройств, закрепленных на цистернах поезда в Нижнем Тагиле. В результате этого произошел подрыв железной дороги у нефтебазы.

Добавим, в Ростовской области возле Шахты нашли тело российского пропагандиста Александра Рыбина. В последний раз он выходил в прямой эфир 30 декабря из временно оккупированного Мариуполя.

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