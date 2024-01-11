В Чечне дотла сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка

Пожар в штабе 70-го гвардейского мотострелкового полка в Чечне. Фото: скриншот с видео

В городе Шали, Чечня, дотла сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка. В сети пишут, что в конце 2022 его военнослужащие, участвующие во вторжении в Украину, отказывались от выполнения боевых задач.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар в штабе 70-го гвардейского мотострелкового полка

По информации росСМИ, здание штаба сгорело со всеми документами.

"Также пострадали припаркованные рядом автомобили. Официального сообщения от МЧС Чеченской республики пока нет", — говорится в сообщении.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

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