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У британській розвідці розповіли, як впливає на російську економіку війна в Україні

18 січня 2024 14:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У британській розвідці розповіли, як впливає на російську економіку війна в Україні
Центральний банк Росії. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Центральний банк Росії підвищив процентну ставку на 1% до нової базової
ставки в 16%. Це пов'язано зі зростанням інфляції через ведення війни в Україні.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Так, це вже п’яте підвищення з липня 2023 року, коли базову ставку було встановлено на рівні
6,5%. Інфляція в Росії продовжила прискорюватися наприкінці 2023 року, збільшившись до 7,5% у річному вимірі в листопаді у порівнянні з 6,7% у жовтні.

За оцінками російської статистичної служби, загалом інфляція за 2023 рік становитиме 7,4%, що майже удвічі перевищує цільовий показник Центрального банку.

Водночас продовження ведення війни Росії в Україні, ймовірно, негативно вплине на перспективи російської економіки.

"Імпорт зростав швидше, ніж експорт, що, ймовірно, сприяло знеціненню рубля з початку війни, що, ймовірно, спричинило інфляцію", — йдеться у повідомленні.

Оскільки Росія збільшує витрати на війну за рахунок інших сфер — ризик "перегріву" російської економіки залишаються високими.

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Зведення розвідки Британії

Нагадаємо, що російська армія випускає на фронті в п'ять разів більше снарядів, ніж українські військові. Окупанти станом на сьогодні використовують за добу по 10 тисяч снарядів. 

Крім того, Північна Корея передала Росії один мільйон артилерійських боєприпасів. Таким чином Російська Федерація компенсує дефіцит снарядів власного виробництва.

розвідка
економіка
Велика Британія
війна в Україні
Росія

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