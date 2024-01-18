В британской разведке рассказали, как влияет на российскую экономику война в Украине

Центральный банк России. Фото: росСМИ

Центральный банк России повысил процентную ставку на 1% к новой базовой

ставки в 16%. Это связано с ростом инфляции из-за ведения войны в Украине.

Об этом сообщает британская разведка.

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Так, это уже пятое повышение с июля 2023 года, когда базовая ставка была установлена на уровне

6,5%. Инфляция в России продолжила ускоряться в конце 2023 года, увеличившись до 7,5% в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 6,7% в октябре.

По оценкам российской статистической службы, в целом инфляция за 2023 год составит 7,4%, что почти вдвое превышает целевой показатель Центрального банка.

В то же время, продолжение ведения войны России в Украине, вероятно, негативно повлияет на перспективы российской экономики.

"Импорт рос быстрее, чем экспорт, что, вероятно, способствовало обесцениванию рубля с начала войны, что, вероятно, повлекло за собой инфляцию", — говорится в сообщении.

Поскольку Россия увеличивает расходы на войну за счет других сфер, риск "перегрева" российской экономики остаются высокими.

Сводка разведки Британии

Напомним, что русская армия выпускает на фронте в пять раз больше снарядов, чем украинские военные. Оккупанты на сегодня используют за сутки по 10 тысяч снарядов.

Кроме того, Северная Корея передала России один миллион артиллерийских боеприпасов. Таким образом, Российская Федерация компенсирует дефицит снарядов собственного производства.