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КНДР спростовує надання Росії балістичних ракет

12 січня 2024 12:21
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
КНДР спростовує надання Росії балістичних ракет
Балістична ракета КНДР. Фото: KCNA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Північна Корея відкидає і називає невиправданими твердження про постачання Росії балістичних ракет, які використовуються для атак на Україну. При цьому в Північній Кореї не вбачають сенсу реагувати на всі необґрунтовані звинувачення американців.

Про це повідомив представник КНДР при ООН Кім Сон, повідомляє KCNA.

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Кім Сон стверджує, що КНДР "не бачить сенсу реагувати на кожне безпідставне звинувачення з боку США" і стверджує, що саме Сполучені Штати несуть відповідальність за військові дії Росії проти України.

"Засідання РБ ООН з українського питання, яке відбулося 10 січня, служить Це привід ще раз показати, що США — це лише невиліковне новоутворення, схоже на рак, що підриває основи міжнародного миру і безпеки, що суперечить цілям і принципам Статуту ООН", — сказав він.

На думку Сон, США залучили КНДР, яка не має жодного відношення до питань, що обговорюються. Це чітко показує їхнє скрутне становище і нестачу сил і засобів для стратегічного протистояння з Росією.

Нагадаємо, що Росія в недавніх атаках під час новорічних свят застосувала північнокорейські ракети проти України. У Великій Британії засудили такі дії Російської Федерації і заявили, що це "симптом її ізоляції на світовій арені та ознака її розпачу".

Також ми писали, що Північна Корея поставила Росії понад тисячу контейнерів із технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передових військових технологій, обладнання для виробництва балістичних ракет і не лише.

 

США
КНДР
ракети
постачання
звинувачення
Росія

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