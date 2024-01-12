КНДР опровергает предоставление России баллистических ракет

Баллистическая ракета КНДР. Фото: KCNA

Северная Корея отвергает и называет неоправданными утверждения о поставках России баллистических ракет, используемых для атак на Украину. При этом, в Северной Корее не видят смысла реагировать на все необоснованные обвинения американцев.

Об этом сообщил представитель КНДР при ООН Ким Сон, передает KCNA.

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Ким Сон утверждает, что КНДР "не видит смысла реагировать на каждое неосновательное обвинение со стороны США", и утверждает, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за военные действия России против Украины.

"Заседание СБ ООН по украинскому вопросу, состоявшееся 10 января, служит Это повод еще раз показать, что США — это всего лишь неизлечимое образование, похожее на рак, подрывающее основы международного мира и безопасности, что противоречит целям и принципам Устава ООН", — сказал он.

По мнению Сон, США вовлекли КНДР, которая не имеет никакого отношения к обсуждаемым вопросам. Это четко показывает их затруднительное положение и недостаток сил и средств для стратегического противостояния с Россией.

Напомним, что Россия в недавних атаках во время новогодних праздников применила северокорейские ракеты против Украины. В Великобритании осудили такие действия Российской Федерации и заявили, что это "симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния".

Также мы писали, что Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен на это Пхеньян ожидает от Москвы передовых военных технологий, оборудования для производства баллистических ракет и не только.