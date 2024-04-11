У Британії закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ Британії застерегло своїх громадян від поїздок до Білорусі. Причиною називають можливий початок війни у країні.

Про це заявили у МЗС Великої Британії.

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"МЗС рекомендує відмовитися від будь-яких подорожей до Білорусі. Російські військові дії відбуваються у Білорусі. Існує ризик, що безпосередній кофлікт, пов’язаний із війною в Україні, може поширитися на Білорусь", — кажуть у МЗС, пояснюючи причину застереження.

Як зазначили у відомстві, Британія має обмежену можливість надавати своїм громадянам консульську допомогу на території Білорусі.

Крім того, до списку не рекомендованих країн для відвідування увійшли:

Іран;

Росія;

Судан;

Ізраїль;

Україна;

Ліван;

Палестинські території.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що готує свою країну до війни. Наразі там проводиться військова підготовка відповідних підрозділів.

Водночас, за словами білоруського експерта, Лукашенко веде підготовку до війни ще від початку нападу Росії на Україну. Зараз цю підготовку фактично завершено.