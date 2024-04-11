В Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь
Министерство иностранных дел Британии предостерегло своих граждан от поездок в Беларусь. Причиной называют вероятное начало войны в стране.
Об этом заявили в МИДе Великобритании.
Что еще известно
"МИД рекомендует отказаться от каких-либо путешествий в Беларусь. Российские военные действия происходят в Беларуси. Существует риск, что непосредственный конфликт, связанный с войной в Украине, может распространиться на Беларусь", — говорят в МИД, объясняя причину предостережения.
Как отметили в ведомстве, Великобритания имеет ограниченную возможность оказывать своим гражданам консульскую помощь на территории Беларуси.
Кроме того, в список не рекомендованных стран для посещения вошли:
- Иран;
- Россия;
- Судан;
- Израиль;
- Украина;
- Ливан;
- Палестинские территории.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готовит свою страну к войне. Там проводится военная подготовка соответствующих подразделений.
В то же время, по словам белорусского эксперта, Лукашенко ведет подготовку к войне с начала нападения России на Украину. Сейчас эта подготовка фактически завершена.
Читайте Новини.LIVE!