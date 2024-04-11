В Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Британии предостерегло своих граждан от поездок в Беларусь. Причиной называют вероятное начало войны в стране.

Об этом заявили в МИДе Великобритании.

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"МИД рекомендует отказаться от каких-либо путешествий в Беларусь. Российские военные действия происходят в Беларуси. Существует риск, что непосредственный конфликт, связанный с войной в Украине, может распространиться на Беларусь", — говорят в МИД, объясняя причину предостережения.

Как отметили в ведомстве, Великобритания имеет ограниченную возможность оказывать своим гражданам консульскую помощь на территории Беларуси.

Кроме того, в список не рекомендованных стран для посещения вошли:

Иран;

Россия;

Судан;

Израиль;

Украина;

Ливан;

Палестинские территории.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готовит свою страну к войне. Там проводится военная подготовка соответствующих подразделений.

В то же время, по словам белорусского эксперта, Лукашенко ведет подготовку к войне с начала нападения России на Украину. Сейчас эта подготовка фактически завершена.