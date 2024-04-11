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В Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь

11 апреля 2024 08:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Британии призвали своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министерство иностранных дел Британии предостерегло своих граждан от поездок в Беларусь. Причиной называют вероятное начало войны в стране.

Об этом заявили в МИДе Великобритании.

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"МИД рекомендует отказаться от каких-либо путешествий в Беларусь. Российские военные действия происходят в Беларуси. Существует риск, что непосредственный конфликт, связанный с войной в Украине, может распространиться на Беларусь", — говорят в МИД, объясняя причину предостережения.

Как отметили в ведомстве, Великобритания имеет ограниченную возможность оказывать своим гражданам консульскую помощь на территории Беларуси.

Кроме того, в список не рекомендованных стран для посещения вошли:

  • Иран;
  • Россия;
  • Судан;
  • Израиль;
  • Украина;
  • Ливан;
  • Палестинские территории.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готовит свою страну к войне. Там проводится военная подготовка соответствующих подразделений.

В то же время, по словам белорусского эксперта, Лукашенко ведет подготовку к войне с начала нападения России на Украину. Сейчас эта подготовка фактически завершена.

Беларусь
Великобритания
война
поездки
Александр Лукашенко
МИД

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