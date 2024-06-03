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У Британії спонсор вигнав українку через її вагітність — історія жінки

3 червня 2024 08:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Великій Британії спонсор вигнав українку з будинку через її вагітність
Жінка, яку вигнав спонсор у Британії. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українка Ольга, яка проживає у Великій Британії, стверджує, що її вигнав спонсор через вагітність. Він наголосив, що не хоче жити з дитиною в одному будинку.

Про це Ольга розповіла на своїй сторінці в TikTok.

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Ольга каже, що спонсор змусив її покинути будинок на 36-му місяці вагітності. 

"Він сказав, що не хоче проживати в одному будинку з немовлям. Я з цим спонсором прожила два роки. Він вже разів сім був у мене вдома в Україні", — розповіла жінка.

Спонсор дав Ользі час до 15 травня, аби вона знайшла собі нове житло. З того часу вона стала безпритульною у Великій Британії. 

Згодом жінка опублікувала відео, що знайшла собі нове житло.

Нагадаємо, влада Ірландії розглядає можливість скорочення розміру соціальних виплат для українських біженців у 2024 році. Рішення торкнеться 2,5 тис. українців, які належать до вразливих категорій.

Також влада Чехії планує змінити правила для українських біженців з 1 вересня 2024 року. Вони стосуватимуться права на державне гуманітарне житло.

Україна
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Великобританія

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