В Великобритании спонсор выгнал украинку из дома из-за ее беременности

Женщина, которую выгнал спонсор в Британии. Фото: скриншот из видео

Украинка Ольга, проживающая в Великобритании, утверждает, что ее выгнал спонсор из-за беременности. Он подчеркнул, что не хочет жить с ребенком в одном доме.

Об этом Ольга рассказала на своей странице в TikTok.

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Спонсор из Британии выгнал украинку из-за беременности

Ольга говорит, что спонсор заставил ее покинуть дом на 36-м месяце беременности.

"Он сказал, что не хочет проживать в одном доме с младенцем. Я с этим спонсором прожила два года. Он уже раз семь был у меня дома в Украине", — рассказала женщина.

Спонсор дал Ольге время до 15 мая, чтобы она нашла себе новое жилье. С тех пор она стала бездомной в Великобритании.

Со временем женщина опубликовала видео, что нашла себе новое жилье.

Напомним, власти Ирландии рассматривают возможность сокращения размера социальных выплат для украинских беженцев в 2024 году. Решение коснется 2,5 тыс. украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям.

Также власти Чехии планируют изменить правила для украинских беженцев с 1 сентября 2024 года. Они будут касаться права на государственное гуманитарное жилье.