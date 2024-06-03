Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Британии спонсор выгнал украинку из-за ее беременности — история женщины arrow

В Британии спонсор выгнал украинку из-за ее беременности — история женщины

3 июня 2024 08:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Великобритании спонсор выгнал украинку из дома из-за ее беременности
Женщина, которую выгнал спонсор в Британии. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинка Ольга, проживающая в Великобритании, утверждает, что ее выгнал спонсор из-за беременности. Он подчеркнул, что не хочет жить с ребенком в одном доме.

Об этом Ольга рассказала на своей странице в TikTok.

Читайте также:

Спонсор из Британии выгнал украинку из-за беременности

Ольга говорит, что спонсор заставил ее покинуть дом на 36-м месяце беременности. 

"Он сказал, что не хочет проживать в одном доме с младенцем. Я с этим спонсором прожила два года. Он уже раз семь был у меня дома в Украине", — рассказала женщина.

Спонсор дал Ольге время до 15 мая, чтобы она нашла себе новое жилье. С тех пор она стала бездомной в Великобритании.

Со временем женщина опубликовала видео, что нашла себе новое жилье.

Напомним, власти Ирландии рассматривают возможность сокращения размера социальных выплат для украинских беженцев в 2024 году. Решение коснется 2,5 тыс. украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям.

Также власти Чехии планируют изменить правила для украинских беженцев с 1 сентября 2024 года. Они будут касаться права на государственное гуманитарное жилье.

Украина
беременность
украинцы
беженцы
Великобритания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня