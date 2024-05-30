У Великій Британії напередодні виборів розпустили парламент

Прем'єр-міністр Великої Британіїї Ріші Сунак

У Великій Британії 30 травня розпустили парламент. Це стандартна процедура перед новими виборами, які пройдуть 4 липня.

Про це повідомляється на сайті британського парламенту.

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Прем'єр-міністр країни діяв згідно закону, так як у Великі Британії розпускають парламент за 25 днів до чергових виборів. Вони пройдуть 4 липня.

"Розпуск парламенту відбувся у четвер, 30 травня 2024 року. Усі справи у Палаті громад та Палаті лордів завершені. Наразі в парламенті немає жодного депутата, всі місця у Палаті громад залишаються вакантними до завершення загальних виборів 4 липня 2024 року", — йдеться у заяві пресслужби парламенту.

Нагадаємо, спеціальна кореспондентка Мирослава Ульяніна в ефірі Вечір.LIVE наживо з Лондона розповіла про парламентські вибори у Британії та про відому виставку квітів.

Раніше у Великій Британії відкрили деталі нового пакету військової допомоги Україні та заявили про подальшу військові підтримку у війні проти Росії.