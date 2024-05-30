В Великобритании накануне выборов распустили парламент

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

В Великобритании 30 мая был распущен парламент. Это стандартная процедура перед выборами, которые пройдут 4 июля.

Об этом сообщается на сайте британского парламента.

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Премьер-министр страны действовал по закону, так как в Великобритании распускают парламент за 25 дней до очередных выборов. Они пройдут 4 июля.

"Роспуск парламента состоялся в четверг, 30 мая 2024 года. Все дела в Палате общин и Палате лордов завершены. Пока в парламенте нет ни одного депутата, все места в Палате общин остаются вакантными до завершения всеобщих выборов 4 июля 2024 года", — говорится в заявлении пресс-службы парламента.

Напомним, специальная корреспондентка Мирослава Ульянина в эфире Вечір.LIVE вживую из Лондона рассказала о парламентских выборах в Британии.

Ранее в Великобритании открыли детали нового пакета военной помощи Украине и заявили о дальнейшей военной поддержке в войне против России.