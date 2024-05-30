Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Британии накануне выборов распустили парламент arrow

В Британии накануне выборов распустили парламент

30 мая 2024 11:18
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Великобритании накануне выборов распустили парламент
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Великобритании 30 мая был распущен парламент. Это стандартная процедура перед выборами, которые пройдут 4 июля.

Об этом сообщается на сайте британского парламента.

Читайте также:

Почему в Британии распустили парламент

Премьер-министр страны действовал по закону, так как в Великобритании распускают парламент за 25 дней до очередных выборов. Они пройдут 4 июля.

"Роспуск парламента состоялся в четверг, 30 мая 2024 года. Все дела в Палате общин и Палате лордов завершены. Пока в парламенте нет ни одного депутата, все места в Палате общин остаются вакантными до завершения всеобщих выборов 4 июля 2024 года", — говорится в заявлении пресс-службы парламента.

Напомним, специальная корреспондентка Мирослава Ульянина в эфире Вечір.LIVE вживую из Лондона рассказала о парламентских выборах в Британии.

Ранее в Великобритании открыли детали нового пакета военной помощи Украине и заявили о дальнейшей военной поддержке в войне против России.

парламент
закон
Великобритания
Риши Сунак
Европа
выборы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление