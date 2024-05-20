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Яку зброю, крім ракет для ППО, отримає Україна в травні — у Великій Британії підняли завісу

20 травня 2024 04:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Яку зброю, крім ракет для ППО, отримає Україна в травні — у Великій Британії підняли завісу
Бронемашина-амфібія BvS10 Viking в дії. Фото: commons.wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс розповів, яке озброєння та обладнання містить новий пакет допомоги Україні. Відомо, що зброя надійде вже в травні.  

Про це Грант Шаппс повідомив на сторінці в соцмережі Х у неділю, 19 травня.

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Яка зброя увійшла в пакет допомоги Великої Британії

"Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, і вони отримали те, чого потребують, аби дати відсіч Путіну", — зазначив британський міністр оборони.

Яка зброя увійшла в пакет допомоги Україні від Великої Британії
Яка зброя увійшла в пакет допомоги Україні від Великої Британії. Фото: x.com/grantshapps

До опублікованого ним списку, переданого Україні військового обладнання в рамках пакета допомоги, входить:

  • 1 мільйон боєприпасів різних типів;
  • 80 ракет для ППО;
  • 20 систем розмінування;
  • 4 тисячі предметів військової амуніції;
  • 30 палет із запчастинами та протимінним обладнанням;
  • 20 захищених всюдихідних амфібій Viking;
  • розвідувальні безпілотники великої дальності.
Допомога Україні від Великої Британії
Скриншот повідомлення зі сторінки в соцмережі Х міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса

Що відомо про амфібії Viking

BvS10 Viking — бронемашина спеціально розроблена для гірських масивів та десантних атак із десантних кораблів. Складається з переднього і заднього модулів з гусеничною системою.

Viking вміщує чотирьох осіб екіпажу, зокрема водія, оператора озброєння та командира. Задній вантажний модуль використовується для перевезення солдат чи для розміщення військового обладнання, а саме міномета, електрооптичного датчика розвідки чи радіолокаційну систему.

Бронемашина-амфібія Вікінг
Бронемашина-амфібія Вікінг. Фото: defenceiq.com

Новий пакет найбільшої допомоги Україні від Великої Британії

Нагадаємо, що Міністерство оборони Великої Британії в суботу, 11 травня, оголосило про новий пакет найбільшої допомоги для України. Вартість підтримки становить 500 млн фунтів стерлінгів.

Також ми повідомляли, що за словами Шаппса, протягом травня Україна отримає сто ракет для систем ППО. Він наголосив, що усе, що є важливим і цінним для західного світу, опиниться під загрозою, якщо вторгнення окупантів в Україну закінчиться перемогою Росії.

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