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Какое оружие, кроме ракет для ПВО, получит Украина в мае — в Великобритании подняли занавес

20 мая 2024 04:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какое оружие, кроме ракет для ПВО, получит Украина в мае — в Великобритании подняли занавес
Бронемашина-амфибия BvS10 Viking в действии. Фото: commons.wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассказал, какое вооружение и оборудование содержит новый пакет помощи Украине. Известно, что оружие поступит уже в мае.

Об этом Грант Шаппс сообщил на странице в соцсети Х в воскресенье, 19 мая.

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Какое оружие вошло в пакет помощи Великобритании

"Мир не может ждать, Украине нужно, чтобы мы активизировались, и они получили то, в чем нуждаются, чтобы дать отпор Путину", — отметил британский министр обороны.

Какое оружие вошло в пакет помощи Украине от Великобритании
Какое оружие вошло в пакет помощи Украине от Великобритании. Фото: x.com/grantshapps

В опубликованный им список, переданного Украине военного оборудования в рамках пакета помощи, входит:

  • 1 миллион боеприпасов разных типов;
  • 80 ракет для ПВО;
  • 20 систем разминирования;
  • 4 тысячи предметов военной амуниции;
  • 30 паллет с запчастями и противоминным оборудованием;
  • 20 защищенных вездеходных амфибий Viking;
  • разведывательные беспилотники большой дальности.
Помощь Украине от Великобритании
Скриншот сообщения со страницы в соцсети Х министра обороны Великобритании Гранта Шаппса

Что известно об амфибиях Viking

BvS10 Viking — бронемашина специально разработанная для горных массивов и десантных атак с десантных кораблей. Состоит из переднего и заднего модулей с гусеничной системой.

Viking вмещает четырех человек экипажа, включая водителя, оператора вооружения и командира. Задний грузовой модуль используется для перевозки солдат или размещения военного оборудования, а именно миномета, электрооптического датчика разведки или радиолокационную систему.

Бронемашина-амфибия Викинг
Бронемашина-амфибия Викинг. Фото: defenceiq.com

Новый пакет наибольшей помощи Украине от Великобритании

Напомним, что Министерство обороны Великобритании в субботу, 11 мая, объявило о новом пакете наибольшей помощи для Украины. Стоимость поддержки составляет 500 млн фунтов стерлингов.

Также мы сообщали, что, по словам Шаппса, в течение мая Украина получит сто ракет для систем ПВО. Он подчеркнул, что все, что важно и ценно для западного мира, окажется под угрозой, если вторжение оккупантов в Украину закончится победой России.

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