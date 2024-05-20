Какое оружие, кроме ракет для ПВО, получит Украина в мае — в Великобритании подняли занавес
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассказал, какое вооружение и оборудование содержит новый пакет помощи Украине. Известно, что оружие поступит уже в мае.
Об этом Грант Шаппс сообщил на странице в соцсети Х в воскресенье, 19 мая.
Какое оружие вошло в пакет помощи Великобритании
"Мир не может ждать, Украине нужно, чтобы мы активизировались, и они получили то, в чем нуждаются, чтобы дать отпор Путину", — отметил британский министр обороны.
В опубликованный им список, переданного Украине военного оборудования в рамках пакета помощи, входит:
- 1 миллион боеприпасов разных типов;
- 80 ракет для ПВО;
- 20 систем разминирования;
- 4 тысячи предметов военной амуниции;
- 30 паллет с запчастями и противоминным оборудованием;
- 20 защищенных вездеходных амфибий Viking;
- разведывательные беспилотники большой дальности.
Что известно об амфибиях Viking
BvS10 Viking — бронемашина специально разработанная для горных массивов и десантных атак с десантных кораблей. Состоит из переднего и заднего модулей с гусеничной системой.
Viking вмещает четырех человек экипажа, включая водителя, оператора вооружения и командира. Задний грузовой модуль используется для перевозки солдат или размещения военного оборудования, а именно миномета, электрооптического датчика разведки или радиолокационную систему.
Новый пакет наибольшей помощи Украине от Великобритании
Напомним, что Министерство обороны Великобритании в субботу, 11 мая, объявило о новом пакете наибольшей помощи для Украины. Стоимость поддержки составляет 500 млн фунтов стерлингов.
Также мы сообщали, что, по словам Шаппса, в течение мая Украина получит сто ракет для систем ПВО. Он подчеркнул, что все, что важно и ценно для западного мира, окажется под угрозой, если вторжение оккупантов в Украину закончится победой России.
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