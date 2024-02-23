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У Бразилії не схотіли заправити літак Лаврова

23 лютого 2024 04:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Бразилії не схотіли заправити літак Лаврова
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Бразилії відмовилися заправляти літак міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який прилетів до країни на саміт міністрів G20. Заправник пояснив це тим, що побоюється санкцій.

Про це повідомляє Valor у середу, 21 лютого.

Що відомо про ситуацію з літаком Лаврова

Після саміту в Ріо-де-Жанейро Лавров планував полетіти до столиці Бразилії на зустріч із президентом Лулою на урядовому Іл-96, проте стикнувся з нестачею пального. Місцевий заправник відмовив у послузі через санкції з боку США. 

Зрештою Лаврову запропонували летіти на літаку його колеги міністра закордонних справ Бразилії, а російський літак забере його на шляху назад після заправки. Однак Лавров відмовився від такої пропозиції.

Пізніше російський глава МЗС таки полетів на запропонованому йому літаку.

Нагадаємо, що під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Ріо-де-Жанейро міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Лаврова негайно припинити війну в Україні. Вона зазначила, що повномасштабне вторгнення давно вийшло за межі регіонального конфлікту і загрожує безпекою європейського суспільства.

Також ми повідомляли, що Лавров відреагував на інформацію про те, що країнам НАТО слід готуватися до ймовірного нападу Росії.

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США
санкції
літак
МЗС
Бразилія
Сергій Лавров
Росія

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