В Бразилии не захотели заправить самолет Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: росСМИ

В Бразилии отказались заправлять самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прилетевшего в страну на саммит министров G20. Заправщик объяснил это тем, что опасается санкций.

Об этом сообщает Valor в среду, 21 февраля.

Что известно о ситуации с самолетом Лаврова

После саммита в Рио-де-Жанейро Лавров планировал полететь в столицу Бразилии на встречу с президентом Лулой на правительственном Ил-96, однако столкнулся с нехваткой горючего. Местный заправщик отказал в услуге из-за санкций со стороны США.

В конце концов, Лаврову предложили лететь на самолете его коллеги министра иностранных дел Бразилии, а российский самолет заберет его на обратном пути после заправки. Однако Лавров отказался от этого предложения.

Позже российский глава МИД таки улетел на предложенном ему самолете.

Напомним, что во время встречи министров иностранных дел G20 в Рио-де-Жанейро министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Лаврова немедленно прекратить войну в Украине. Она отметила, что полномасштабное вторжение давно вышло за пределы регионального конфликта и чревато безопасностью европейского общества.

Также мы сообщали, что Лавров отреагировал на информацию о том, что страны НАТО должны готовиться к возможному нападению России.