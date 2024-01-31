У Болгарії хочуть засудити шістьох громадян РФ — що вони зробили

Росіяни на мітингу за кордоном. Фото: росЗМІ

Суд болгарської столиці Софії ухвалив видання європейських ордерів на арешт (EAW) для шести громадян Росії. Їх звинуватили у тероризмі. Зокрема, вони причетні до чотирьох вибухів на складах боєприпасів.

Про це інформує The Sofia Globe.

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Зазначається, що громадяни РФ приїхали до Болгарії, використавши підробні документи. У Софії вони займалися підривом виробництва комерційної компанії, яка виготовляла зброю.

"Перший такий випадок було зафіксовано у листопаді 2011 року. Тоді було підірвано склад компанії EMCO Еміліана Гебрева. Було знищено значну кількість боєприпасів, які мали експортувати до Грузії", — мовиться в повідомленнні.

Наступний випадок трапився 2015 року біля села Іганово. Того ж року було зруйновано ще один Сопотський склад.

"Ще один випадок 2020 року — тоді біля міста Миглиж підірвали склад "Арсеналу". Аналіз встановив схожі риси у всіх чотирьох випадках із вибухами. Перед кожним із вибухів на обʼєктах ставалася пожежа, що змушувала людей евакуюватися, через що у всіх чотирьох випадках не було загиблих і постраждалих", — пише видання.

Крім того, є підозри, що громадяни Болгарії теж могли бути причетними до вибухів. Утім, прогресу у цьому питанні так і не досягнули.

Раніше ми писали, що уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.