В Болгарии хотят осудить шестерых граждан РФ — что они сделали

Россияне на митинге за границей. Фото: росСМИ

Суд болгарской столицы Софии принял издание европейских ордеров на арест (EAW) для шести граждан России. Их обвинили в терроризме. В частности, они имеют отношение к четырем взрывам на складах боеприпасов.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

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Отмечается, что граждане РФ приехали в Болгарию, использовав поддельные документы. В Софии они занимались подрывом производства коммерческой компании, производившей оружие.

"Первый такой случай был зафиксирован в ноябре 2011 года. Тогда был взорван состав компании EMCO Эмилиана Гебрева. Было уничтожено значительное количество боеприпасов, которые должны были экспортировать в Грузию", — говорится в сообщении.

Следующий случай произошел в 2015 году возле села Иганово. В том же году был разрушен еще один сопотский состав.

"Еще один случай 2020 года — тогда возле города Миглиж взорвали состав "Арсенала". Анализ установил схожие черты во всех четырех случаях со взрывами. Перед каждым из взрывов на объектах происходил пожар, заставлявший людей эвакуироваться, из-за чего во всех четырех случаях не было" погибших и пострадавших", — пишет издание.

Кроме того, есть подозрения, что граждане Болгарии тоже могли быть причастны к взрывам. Впрочем, прогресса в этом вопросе так и не добились.

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