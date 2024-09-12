Через гру Pokemon Go західні розвідки відстежували військові об'єкти в Білорусі

У Білорусі покемонів звинуватили у шпигунстві — слідкували за військовими об'єктами
Ловля покемонів у грі Pokemon Go сприяла західним розвідкам збирати секретну інформацію про білоруські військові об'єкти. Віртуальних покемонів розробники масово розміщали саме в таких місцях.
Про це в етері білоруського пропагандистського телеканалу заявив начальник відділу головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони Білорусі Олександр Іванов, повідомляють Новини.LIVE.
На якому секретному об'єкті було найбільше покемонів
Іванов стверджує, що найбільше ігрових віртуальних персонажів було на території 50-ї авіаційної бази. Там розташована велика кількість військової авіації.
За словами військового, такий метод розвідки західні структури використовували десять років тому, в розквіт популярності цієї гри, тому зараз важливо не відкидати навіть ігрові способи ведення розвідки.
"Років десять тому ця гра була дуже популярна. У чому полягав сенс? Всі підлітки, діти сиділи на якомусь додатку, включаєш камеру, доповнена реальність, і шукаєш якихось рідкісних покемонів, збираєш у колекцію. А ці покемони як раз розташовані біля військових об'єктів", — розповідає Іванов.
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