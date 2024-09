Через гру Pokemon Go західні розвідки відстежували військові об'єкти в Білорусі

Приклад пошуку покемонів в грі Pokemon Go. Ілюстративне фото: The New York Times

Ловля покемонів у грі Pokemon Go сприяла західним розвідкам збирати секретну інформацію про білоруські військові об'єкти. Віртуальних покемонів розробники масово розміщали саме в таких місцях.

Про це в етері білоруського пропагандистського телеканалу заявив начальник відділу головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони Білорусі Олександр Іванов, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

На якому секретному об'єкті було найбільше покемонів

Іванов стверджує, що найбільше ігрових віртуальних персонажів було на території 50-ї авіаційної бази. Там розташована велика кількість військової авіації.

За словами військового, такий метод розвідки західні структури використовували десять років тому, в розквіт популярності цієї гри, тому зараз важливо не відкидати навіть ігрові способи ведення розвідки.

"Років десять тому ця гра була дуже популярна. У чому полягав сенс? Всі підлітки, діти сиділи на якомусь додатку, включаєш камеру, доповнена реальність, і шукаєш якихось рідкісних покемонів, збираєш у колекцію. А ці покемони як раз розташовані біля військових об'єктів", — розповідає Іванов.