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У Польщі знешкодили кібершпигунів з Росії та Білорусі

11 вересня 2024 11:37
Катерина Османська - Редактор
Кібершпигуни Росії та Білорусі в Польщі — спецслужби викрили зловмисників
Хакер за комп'ютером. Ілюстративне фото: shutterstock
Катерина Османська - Редактор

Спецслужби Польщі знешкодили групу кібершпигунів, які планували операції з шантажу. Головною метою зловмисників було проникнення до різних інституцій, які пов’язані зі сферою безпеки для викрадення інформації.

Про це повідомили у Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у середу, 11 вересня. 

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Польський міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський розповів, що викрите кіберугруповання пов’язане з білоруськими та російськими спецслужбами.

"Свою кампанію з кібершпигунства зловмисники почали з атаки на сайт "Польського агентства преси" (PAP), а їхньою ключовою ціллю було проникнення до різних польських інституцій, у державні установи та державні компанії, які пов’язані зі сферою безпеки для викрадення інформації", — йдеться у повідомленні. 

За словами Гаковського, після цього диверсанти планували вдатися до шантажів: індивідуальних та інституційних.

Також міністр зазначив, що тільки за останні пів року було зафіксовано понад 400 тисяч інцидентів, пов’язаних з кібератаками. 

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Скриншот допису SPRAVDI

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