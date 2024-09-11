Кибершпионы России и Беларуси в Польше — спецслужбы разоблачили злоумышленников

Хакер за компьютером. Иллюстративное фото: shutterstock

Спецслужбы Польши обезвредили группу кибершпионов, которые планировали операции по шантажу. Главной целью злоумышленников было проникновение в различные институты, связанные со сферой безопасности для похищения информации.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности в среду, 11 сентября.

Читайте также:

Белорусские и российские кибершпионы в Польше

Польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский рассказал, что разоблаченная кибергруппировка связана с белорусскими и российскими спецслужбами.

"Свою кампанию по кибершпионажу злоумышленники начали с атаки на сайт "Польского агентства прессы" (PAP), а их ключевой целью было проникновение в различные польские институты, в государственные учреждения и государственные компании, связанные со сферой безопасности для похищения информации", — говорится в сообщении.

По словам Гаковского, после этого диверсанты планировали прибегнуть к шантажу: индивидуальному и институциональному.

Также министр отметил, что только за последние полгода было зафиксировано более 400 тысяч инцидентов, связанных с кибератаками.