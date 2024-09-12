С помощью игры Pokemon Go западные разведки отслеживали военные объекты в Беларуси

В Беларуси покемонов обвинили в шпионаже — следили за военными объектами
Ловля покемонов в игре Pokemon Go помогала западным разведкам собирать секретную информацию о белорусских военных объектах. Виртуальных покемонов разработчики массово размещали именно в таких местах.
Об этом в эфире белорусского пропагандистского телеканала заявил начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Александр Иванов, сообщают Новини.LIVE.
На каком секретном объекте было больше покемонов
Иванов утверждает, что больше всего игровых виртуальных персонажей было на территории 50-й авиационной базы. Там расположено большое количество военной авиации.
По словам военного, такой метод разведки западные структуры использовали десять лет назад, в расцвет популярности этой игры, поэтому сейчас важно не исключать даже игровые способы ведения разведки.
"Лет десять назад эта игра была очень популярна. В чем заключался смысл? Все подростки, дети сидели на каком-то приложении, включаешь камеру, дополненная реальность, и ищешь каких-то редких покемонов, собираешь в коллекцию. А эти покемоны как раз ы расположены возле секретных объектов", — рассказывает Иванов.
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