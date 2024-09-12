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В Беларуси покемонов обвинили в шпионаже — следили за военными объектами

12 сентября 2024 05:43
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
С помощью игры Pokemon Go западные разведки отслеживали военные объекты в Беларуси
Пример поиска покемонов в игре Pokemon Go. Иллюстративное фото: The New York Times
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Ловля покемонов в игре Pokemon Go помогала западным разведкам собирать секретную информацию о белорусских военных объектах. Виртуальных покемонов разработчики массово размещали именно в таких местах.

Об этом в эфире белорусского пропагандистского телеканала заявил начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Александр Иванов, сообщают Новини.LIVE.

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Иванов утверждает, что больше всего игровых виртуальных персонажей было на территории 50-й авиационной базы. Там расположено большое количество военной авиации.

По словам военного, такой метод разведки западные структуры использовали десять лет назад, в расцвет популярности этой игры, поэтому сейчас важно не исключать даже игровые способы ведения разведки.

"Лет десять назад эта игра была очень популярна. В чем заключался смысл? Все подростки, дети сидели на каком-то приложении, включаешь камеру, дополненная реальность, и ищешь каких-то редких покемонов, собираешь в коллекцию. А эти покемоны как раз ы расположены возле секретных объектов", — рассказывает Иванов.

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