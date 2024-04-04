У Білому домі відповіли на ідею передати роботу "Рамштайн" під керівництво НАТО

Засідання Рамштайн 19 березня 2024 року. Фото: Reuters

У Білому домі заявили про те, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть очолювати Контакту групу з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн". Крім того, там запевняють, що американське лідерство високо оцінюють й інші партнери.

Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 3 квітня, передає Голос Америки та Укрінформ.

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"Президент вважає, що Америка та це лідерство залишаються життєво необхідними, залишаються важливими. І він упевнений, що ми зможемо й надалі демонструвати це лідерство у Контактній групі. Я не спекулюватиму щодо гіпотетичних розмов, які можуть вести або не вести деякі члени НАТО. Ми продовжимо очолювати та скликати її", — сказав Кірбі, говорячи про важливість лідерства США у Контактній групі.

Він також наголосив, що Сполучені Штати отримують "чудові відгуки" від тих країн, які беруть участь у "Рамштайн".

"Їх об’єднало американське лідерство, їх утримує разом американське лідерство", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що Сполучені Штати обговорюють із союзниками можливість передачі НАТО координації контактної групи з питань оборони України на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Це є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти процес надходження зброї для Києва.

До слова, у Білому домі запевнили, що адміністрація Сполучених Штатів Америки й надалі шукатиме способів надання екстреної допомоги Україні на тлі затягування відповідного рішення в Палаті представників.