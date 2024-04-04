Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Білому домі відповіли на ідею передати роботу "Рамштайн" під керівництво НАТО arrow

У Білому домі відповіли на ідею передати роботу "Рамштайн" під керівництво НАТО

4 квітня 2024 11:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Білому домі відповіли на ідею передати роботу "Рамштайн" під керівництво НАТО
Засідання Рамштайн 19 березня 2024 року. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Білому домі заявили про те, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть очолювати Контакту групу з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн". Крім того, там запевняють, що американське лідерство високо оцінюють й інші партнери. 

Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 3 квітня, передає Голос Америки та Укрінформ

Читайте також:

Що ще сказали у Білому домі

"Президент вважає, що Америка та це лідерство залишаються життєво необхідними, залишаються важливими. І він упевнений, що ми зможемо й надалі демонструвати це лідерство у Контактній групі. Я не спекулюватиму щодо гіпотетичних розмов, які можуть вести або не вести деякі члени НАТО. Ми продовжимо очолювати та скликати її", — сказав Кірбі, говорячи про важливість лідерства США у Контактній групі. 

Він також наголосив, що Сполучені Штати отримують "чудові відгуки" від тих країн, які беруть участь у "Рамштайн". 

"Їх об’єднало американське лідерство, їх утримує разом американське лідерство", — сказав Кірбі. 

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що Сполучені Штати обговорюють із союзниками можливість передачі НАТО координації контактної групи з питань оборони України на випадок перемоги  Дональда Трампа на президентських виборах. Це є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти процес надходження зброї для Києва.

До слова, у Білому домі запевнили, що адміністрація Сполучених Штатів Америки й надалі шукатиме способів надання екстреної допомоги Україні на тлі затягування відповідного рішення в Палаті представників.

США
війна
НАТО
Україна
Джон Кірби
Рамштайн
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК