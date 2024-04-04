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В Белом доме ответили на идею передать работу "Рамштайн" под руководство НАТО

4 апреля 2024 11:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Белом доме ответили на идею передать работу "Рамштайн" под руководство НАТО
Заседание Рамштайна 19 марта 2024 года. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Белом доме заявили о том, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать возглавлять Контакту группу по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн". Кроме того, там утверждают, что американское лидерство высоко оценивают и другие партнеры.

Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 апреля, передает Голос Америки и Укринформ.

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"Президент считает, что Америка и это лидерство остаются жизненно необходимыми, остаются важными. И он уверен, что мы сможем и дальше демонстрировать это лидерство в Контактной группе. Я не буду спекулировать относительно гипотетических разговоров, которые могут вести или не вести некоторые члены НАТО. Мы продолжим возглавлять и созвать ее", — сказал Кирби, говоря о важности лидерства США в Контактной группе.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты получают "прекрасные отзывы" от тех стран, которые участвуют в "Рамштайне".

"Их объединило американское лидерство, их удерживает вместе американское лидерство", — сказал Кирби.

Напомним, 3 апреля стало известно, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность передачи НАТО координации контактной группы по обороне Украины на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах. Это одно из нескольких новых предложений, которые могут помочь сохранить процесс поступления оружия для Киева.

К слову, в Белом доме заверили, что администрация Соединенных Штатов Америки и дальше будет искать способы оказания экстренной помощи Украине на фоне затягивания соответствующего решения в Палате представителей.

США
война
НАТО
Украина
Джон Кирби
Рамштайн
война в Украине

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