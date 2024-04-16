У Білому Домі пояснили, чому США не допомагатимуть Україні збивати ворожі дрони
У Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки не допомагатимуть Україні збивати дрони-камікадзе, як робили це під час атаки Ірану на Ізраїль. Пояснюють це тим, що російсько-українська та війна на Близькому Сході — це різні конфлікти.
Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу.
Що ще сказав Кірбі
"Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз", — сказав Кірбі, говорячи про допомогу Україні у збитті дронів.
Він з посиланням на слова президента США Байдена додав, що Сполучені Штати з самого початку війни дали зрозуміти Україні, що не братимуть участь у бойових діях через загрозу ескалації. Однак, що стосується військової підтримки — вона продовжуватиметься зважаючи на фінансові спроможності самої держави.
"Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору. І на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує", — сказав Кірбі.
Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. Він вірить, що документ схвалять переважною більшістю голосів.
За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Демченка, наступні два тижні стануть вирішальними у цьому питанні.
Тим часом аналітики ISW пояснили, до чого може призвести відсутність допомоги від США.
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