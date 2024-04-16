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У Білому Домі пояснили, чому США не допомагатимуть Україні збивати ворожі дрони

16 квітня 2024 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Білому Домі пояснили, чому США не допомагатимуть Україні збивати ворожі дрони
Джон Кірбі. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки не допомагатимуть Україні збивати дрони-камікадзе, як робили це під час атаки Ірану на Ізраїль. Пояснюють це тим, що російсько-українська та війна на Близькому Сході — це різні конфлікти. 

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу. 

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Що ще сказав Кірбі

"Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз", — сказав Кірбі, говорячи про допомогу Україні у збитті дронів. 

Він з посиланням на слова президента США Байдена додав, що Сполучені Штати з самого початку війни дали зрозуміти Україні, що не братимуть участь у бойових діях через загрозу ескалації. Однак, що стосується військової підтримки — вона продовжуватиметься зважаючи на фінансові спроможності самої держави.

"Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору. І на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує", — сказав Кірбі. 

Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. Він вірить, що документ схвалять переважною більшістю голосів. 

За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Демченка, наступні два тижні стануть вирішальними у цьому питанні. 

Тим часом аналітики ISW пояснили, до чого може призвести відсутність допомоги від США.

США
війна
військова допомога
Білий дім
Джон Кірби
війна в Україні

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