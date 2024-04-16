В Белом Доме объяснили, почему США не будут помогать Украине сбивать вражеские дроны

Джон Кирби. Фото: Reuters

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки не будут помогать Украине сбивать дроны-камикадзе, как это делали во время атаки Ирана на Израиль. Объясняют это тем, что российско-украинская и война на Ближнем Востоке — разные конфликты.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга.

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"Я знал, что этот вопрос возникнет. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, другом воздушном пространстве, разных картинах угроз", — сказал Кирби, говоря о помощи Украине в сбитии дронов.

Он со ссылкой на слова президента США Байдена добавил, что Соединенные Штаты с самого начала войны дали понять Украине, что не будут участвовать в боевых действиях из-за угрозы эскалации. Однако, что касается военной поддержки, она будет продолжаться ввиду финансовых возможностей самого государства.

"Мы предоставляем Украине вооружение, которое она нуждается, для защиты ее воздушного пространства. И к сожалению, на сегодняшний день мы не можем сделать этого, поскольку нет дополнительного финансирования национальной безопасности, в котором так нуждается Украина", — сказал Кирби.

Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе. Он верит, что документ будет одобрен подавляющим большинством голосов.

По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Демченко, следующие две недели станут решающими в этом вопросе.

Между тем, аналитики ISW объяснили, к чему может привести отсутствие помощи от США.