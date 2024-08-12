Бєлгородська область — у Росії оголосили евакуацію

Укриття у Бєлгородській області. Фото: REUTERS/Stringer

Місцева влада Бєлгородської області Росії 12 серпня оголосила "добровільну евакуацію" з Червоноярузького району. Місцевих жителів попередили про "активність ЗСУ на межі району".

Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

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"У нас тривожний ранок. Активність ворога на кордоні Червоноярузького району… Починаємо переміщення людей, які живуть у Червоноярузькому районі, у більш безпечні місця", — заявив Гладков.

За його словами, причиною переміщення людей нібито стала "активність ЗСУ на межі району". Він додав, що "процес узгодження та вивезення людей зараз триває на місцях і для цього направили відповідний транспорт".

Крім того, російський губернатор заявив, що ЗСУ нібито "40 разів за добу обстріляли населені пункти Бєлгородської області, а також про 42 атаки БпЛА". Він стверджує, що "сім мирних жителів дістали поранення".

Що передувало

10 серпня в мережі з’явилося відео, на якому ЗСУ, ймовірно, зайшли в село Пороз Бєлгородської області. Перед тим Росія оголосила, що запровадила "антитерористичні заходи" в Курській, Брянській і Бєлгородській областях. Причиною називають "підвищення рівня диверсійно-терористичних загроз України".