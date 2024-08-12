Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Белгородской области объявили добровольную эвакуацию из одного из районов — какая причина arrow

В Белгородской области объявили добровольную эвакуацию из одного из районов — какая причина

12 августа 2024 12:08
Катерина Османская - Редактор
Белгородская область — в России объявили эвакуацию
Укрытие в Белгородской области. Фото: REUTERS/Stringer
Катерина Османская - Редактор

Местные власти Белгородской области России 12 августа объявили "добровольную эвакуацию" из Краснояружского района. Местных жителей предупредили об "активности ВСУ на границе района".

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Читайте также:

Эвакуация в Белгородской области

"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района… Начинаем перемещение людей, живущих в Краснояружском районе, в более безопасные места", — заявил Гладков.

По его словам, причиной перемещения людей якобы стала "активность ВСУ на границе района". Он добавил, что "процесс согласования и вывоза людей сейчас продолжается на местах и для этого направили соответствующий транспорт".

Кроме того, российский губернатор заявил, что ВСУ якобы "40 раз в сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области, а также 42 атаки БпЛА". Он утверждает, что "семь мирных жителей получили ранения".

Что предшествовало

10 августа в сети появилось видео, на котором ВСУ, вероятно, зашли в село Пороз Белгородской области. Перед тем Россия объявила, что ввела "антитеррористические мероприятия" в Курской, Брянской и Белгородской областях. Причиной называют "повышение уровня диверсионно-террористических угроз Украины".

Также важные новости дня по теме:

ВСУ эвакуация обстрелы Белгородская область Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:31 Главный тренер Рейнджерс рассказал, что ожидает от матча с "Динамо"

12:28 На выезд считаные часы — что известно о движении по трассе Одесса — Рени

12:25 В Минздраве заявили о существенном росте больных коронавирусом в Украине

12:18 Пожар на ЗАЭС — в Австрии призвали начать мирные переговоры

12:08 В Белгородской области объявили добровольную эвакуацию из одного из районов — какая причина

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

12:04 Индексация зарплаты в 2024-м — какие штрафы ждут работодателей

12:03 Половина Украины принадлежит России — в Одессе разгорелся скандал

12:01 Стало известно, почему игроки Шахтера и Полесья чуть не подрались в конце матча

11:41 Кабмин уволил пойманного на взятке замминистра энергетики Хейло

11:39 Харлан выставила на аукцион то, что помогло ей завоевать медаль на Олимпиаде-2024

12:31 Главный тренер Рейнджерс рассказал, что ожидает от матча с "Динамо"

12:28 На выезд считаные часы — что известно о движении по трассе Одесса — Рени

12:25 В Минздраве заявили о существенном росте больных коронавирусом в Украине

12:18 Пожар на ЗАЭС — в Австрии призвали начать мирные переговоры

12:08 В Белгородской области объявили добровольную эвакуацию из одного из районов — какая причина

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

12:04 Индексация зарплаты в 2024-м — какие штрафы ждут работодателей

12:03 Половина Украины принадлежит России — в Одессе разгорелся скандал

12:01 Стало известно, почему игроки Шахтера и Полесья чуть не подрались в конце матча

11:41 Кабмин уволил пойманного на взятке замминистра энергетики Хейло

11:39 Харлан выставила на аукцион то, что помогло ей завоевать медаль на Олимпиаде-2024

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

Text

08:00 Пленные кадыровцы в Курске и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

11 августа 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвал вероятную цель наступления на Курскую область

Text

17:22 Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев

Text

14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

10 августа 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

9 августа 2024
Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы