Белгородская область — в России объявили эвакуацию

Укрытие в Белгородской области. Фото: REUTERS/Stringer

Местные власти Белгородской области России 12 августа объявили "добровольную эвакуацию" из Краснояружского района. Местных жителей предупредили об "активности ВСУ на границе района".

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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Эвакуация в Белгородской области

"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района… Начинаем перемещение людей, живущих в Краснояружском районе, в более безопасные места", — заявил Гладков.

По его словам, причиной перемещения людей якобы стала "активность ВСУ на границе района". Он добавил, что "процесс согласования и вывоза людей сейчас продолжается на местах и для этого направили соответствующий транспорт".

Кроме того, российский губернатор заявил, что ВСУ якобы "40 раз в сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области, а также 42 атаки БпЛА". Он утверждает, что "семь мирных жителей получили ранения".

Что предшествовало

10 августа в сети появилось видео, на котором ВСУ, вероятно, зашли в село Пороз Белгородской области. Перед тем Россия объявила, что ввела "антитеррористические мероприятия" в Курской, Брянской и Белгородской областях. Причиной называют "повышение уровня диверсионно-террористических угроз Украины".