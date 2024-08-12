Из-за страшной засухи неподалеку от Афин вспыхнул лесной пожар и жителей предупредили об эвакуации

Пожарный и лесной пожар в Афинах. Фото: Скриншот

Лесной пожар вспыхнул к северо-востоку от Афин, а резкий и едкий запах дыма наполнил греческую столицу. Лесному пожару нужно преодолеть всего 35 км, чтобы поджечь столицу Греции.

Об этом 12 августа в понедельник сообщает AP.

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В чем причина пожара

Всему виной страшная жара. Половина страны из-за нее будет под "красной тревогой", заявил министр климатического кризиса и гражданской защиты Вассилис Кикилиас. Сильный ветер тоже способствует тому, чтобы потенциальные пожары имели больше шансов вспыхнуть.

Сейчас более 400 пожарных, 110 пожарных машин и большое количество волонтеров сражаются с огнем. 15 противопожарных самолетов и девять вертолетов работали поздно днем, но остановились на закате.

В настоящее время повреждено неизвестное количество сельских домов. Высота пламени превышала 25 метров. Жители деревень, расположенных вблизи зоны пожара, экстренными смс-сообщениями предупреждены об эвакуации.

Поздним днем сообщения также были отправлены жителям некоторых северных пригородов Афин с просьбой сделать то же самое.