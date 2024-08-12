Через страшну засуху неподалік Афін спалахнула страшна лісова пожежа і мешканців попередили про евакуацію

Пожежник та лісова пожежа в Афінах. Фото: Скриншот

Лісова пожежа спалахнула на північний схід від Афін, а різкий та їдкий запах диму наповнив грецьку столицю. Лісовій пожежі треба подолати всього 35 км, щоб підпалити столицю Греції.

Про це 12 серпня, у понеділок повідомляє AP.

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Всьому виною страшенна спека, що вирувала та продовжує вирувати Грецією. Половина країни буде під "червоною тривогою", заявив міністр кліматичної кризи та цивільного захисту Вассіліс Кікіліас. Сильний вітер теж сприяє тому, щоб потенційні пожежі мали більше шансів спалахнути.

Зараз понад 400 пожежників, 110 пожежних машин і велика кількість волонтерів борються з вогнем. 15 протипожежних літаків і дев'ять вертольотів працювали пізно вдень, але зупинилися на заході сонця.

На цей момент пошкоджена невідома кількість сільських будинків. Висота полум’я перевищувала 25 метрів. Мешканців сіл, розташованих поблизу зони пожежі, екстреними смс-повідомленнями попереджено про евакуацію.

Пізно вдень повідомлення також були надіслані жителям деяких північних передмість Афін з проханням зробити те ж саме.