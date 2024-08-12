Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Страшна лісова пожежа підступає до Афін — мешканців передмістя терміново евакуюють arrow

Страшна лісова пожежа підступає до Афін — мешканців передмістя терміново евакуюють

12 серпня 2024 03:37
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Через страшну засуху неподалік Афін спалахнула страшна лісова пожежа і мешканців попередили про евакуацію
Пожежник та лісова пожежа в Афінах. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Лісова пожежа спалахнула на північний схід від Афін, а різкий та їдкий запах диму наповнив грецьку столицю. Лісовій пожежі треба подолати всього 35 км, щоб підпалити столицю Греції.  

Про це 12 серпня, у понеділок повідомляє AP.

Читайте також:

В чому причина страшної пожежі

Всьому виною страшенна спека, що вирувала та продовжує вирувати Грецією. Половина країни буде під "червоною тривогою", заявив міністр кліматичної кризи та цивільного захисту Вассіліс Кікіліас. Сильний вітер теж сприяє тому, щоб потенційні пожежі мали більше шансів спалахнути. 

Зараз понад 400 пожежників, 110 пожежних машин і велика кількість волонтерів борються з вогнем. 15 протипожежних літаків і дев'ять вертольотів працювали пізно вдень, але зупинилися на заході сонця.

На цей момент пошкоджена невідома кількість сільських будинків. Висота полум’я перевищувала 25 метрів. Мешканців сіл, розташованих поблизу зони пожежі, екстреними смс-повідомленнями попереджено про евакуацію.

Пізно вдень повідомлення також були надіслані жителям деяких північних передмість Афін з проханням зробити те ж саме.

Також важливі новини дня по темі:

 

евакуація пожежа Греція рятувальники засуха

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:37 Страшна лісова пожежа підступає до Афін — мешканців передмістя терміново евакуюють

Оновлено

03:27 У Сумах прогриміли сильні вибухи — ПС попередили про активність авіації РФ

Оновлено

03:09 Повітряна тривога в Україні — які області під прицілом балістичних ракет

02:52 Буде канючити щодо України — Росія збирає раду безпеки ООН

02:29 Масова атака БпЛА на Підмосков'я — росЗМІ назвали ціль удару дронів

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

02:25 Том Круз виконав шалений трюк на закритті Олімпіади — також виступили Снуп Дог та Біллі Айліш

01:56 В Енергоатомі пояснили, що зайнялося на ЗАЕС, та назвали ймовірну причину пожежі

01:39 У Парижі за участі Тома Круза офіційно закрили Олімпійські ігри-2024 — фото

01:34 Заїхав в "Пятьорочку", в АТБ краще — військові ЗСУ показали відео з Курщини

01:32 Самовільно втік з навчальної частини та побив водійку тролейбуса — у Миколаєві судили бійця ЗСУ

03:37 Страшна лісова пожежа підступає до Афін — мешканців передмістя терміново евакуюють

Оновлено

03:27 У Сумах прогриміли сильні вибухи — ПС попередили про активність авіації РФ

Оновлено

03:09 Повітряна тривога в Україні — які області під прицілом балістичних ракет

02:52 Буде канючити щодо України — Росія збирає раду безпеки ООН

02:29 Масова атака БпЛА на Підмосков'я — росЗМІ назвали ціль удару дронів

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

02:25 Том Круз виконав шалений трюк на закритті Олімпіади — також виступили Снуп Дог та Біллі Айліш

01:56 В Енергоатомі пояснили, що зайнялося на ЗАЕС, та назвали ймовірну причину пожежі

01:39 У Парижі за участі Тома Круза офіційно закрили Олімпійські ігри-2024 — фото

01:34 Заїхав в "Пятьорочку", в АТБ краще — військові ЗСУ показали відео з Курщини

01:32 Самовільно втік з навчальної частини та побив водійку тролейбуса — у Миколаєві судили бійця ЗСУ

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови