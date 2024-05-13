Обстріл Бєлгорода

Руйнування в Бєлгороді. Фото: ТАСС

У Бєлгороді після нічних обстрілів обвалився будинок, загинули люди. Наразі пошукові та рятувальні роботи завершені, повідомляється про 15 загиблих.

Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в понеділок, 13 травня.

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Вибухи в Бєлгороді

У Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії заявили, що після нічних атак по Бєлгороду загинуло щонайменше 15 людей. Ще 17 вдалось витягнути з-під завалів.

Росіяни стверджують, що українські війська обстріляли житлові квартали Бєлгорода. За їх словами використовувалась "Точка-У".

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що основну частину розбору завалів житлового будинку на вулиці Щорса завершено.

"Основну частину розбору завалів житлового будинку на вулиці Щорса завершено. Тіла 15 людей на сьогодні витягнуто з-під завалів. Учора під час вечірніх обстрілів у нас загинуло ще троє мирних жителів. Ще одна жінка, яка отримала поранення 11 травня, померла у лікарні", — сказав Гладков.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 11 травня у Бєлгороді повідомляли про звуки вибухів.

Російські військові в суботу, 4 травня, впустили авіаційну бомбу на приватний будинок в Бєлгороді. Окупанти планували скинути її на Харків.