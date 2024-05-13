Обстрел Белгорода

Разрушения в Белгороде. Фото: ТАСС

В Белгороде после ночных обстрелов обрушился дом, погибли люди. В настоящее время поисковые и спасательные работы завершены, сообщается о 15 погибших.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 13 мая.

Читайте также:

Взрывы в Белгороде

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что после ночных атак по Белгороду погибли не менее 15 человек. Еще 17 удалось вытащить из-под завалов.

Россияне утверждают, что украинские войска обстреляли жилые кварталы Белгорода. По их словам использовалась "Точка-У".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена.

"Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день извлечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибли еще трое мирных жителей. Еще одна женщина, получившая ранения 11 мая, скончалась в больнице", — сказал Гладков.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 мая в Белгороде сообщали о звуках взрывов.

Российские военные в субботу, 4 мая, уронили авиационную бомбу на частный дом в Белгороде. оккупанты планировали сбросить ее на Харьков.