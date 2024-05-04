У Берліні досі не загасили вогонь на металургійному заводі

Пожежа на заводі в Берліні. Фото: Berliner Feuerwehr

У Берліні в п'ятницю, 3 травня, сталася пожежа на металургійному заводі Diehl Metal Applications. За даними пожежників, ліквідація займання все ще триває.

Про це пише Bild в суботу, 4 травня.

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Пожежа на заводі в Берліні

Відомо, що внаслідок пожежі над частиною Берліну здійнялася хмара отруйного диму. Сьогодні вранці пожежники повідомили, що ліквідація вогню все ще триває, оскільки серед уламків постійно спалахують нові осередки займання.

Аби дістатися до джерел пожежі, рятувальники вирішили знести частину будівлі, що частково обвалилася. Очікується, що роботи триватимуть увесь день, а жителів будинків поруч просять не відкривати вікна.

У компанії підтвердили, що на заводі зберігалася сірчана кислота і ціанід міді в невеликих кількостях, тому шкоди здоров'ю немає. Там наголосили, що на заводі не виробляли зброю, а займалися обробкою металу, зокрема, для автомобільної промисловості.

Раніше у відкритих джерелах пішли чутки, що Diehl є розробником систем Iris-T, які використовує Україна для відбиття повітряних атак Росії.

Компанія Diehl має понад 10 заводів на території Німеччини, але ті, що працюють на "сферу оборони" знаходяться в інших частинах країни.

Також німецький виробник ракетних комплексів Diehl Defence анонсував передачу Україні 20 додаткових систем ППО IRIS-T.