В Берлине до сих пор не потушили огонь на металлургическом заводе

Пожар на заводе в Берлине. Фото: Berliner Feuerwehr

В Берлине в пятницу, 3 мая, произошел пожар на металлургическом заводе Diehl Metal Applications. По данным пожарных, ликвидация возгорания все еще продолжается.

Об этом пишет Bild в субботу, 4 мая.

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Пожар на заводе в Берлине

Известно, что в результате пожара над частью Берлина поднялось облако ядовитого дыма. Сегодня утром пожарные сообщили, что ликвидация огня все еще продолжается, поскольку среди обломков постоянно загораются новые очаги.

Чтобы добраться до источников пожара, спасатели решили снести часть частично обрушившегося здания. Ожидается, что работы продлятся весь день, а жителей домов рядом просят не открывать окна.

В компании подтвердили, что на заводе хранилась серная кислота и цианид меди в небольших количествах, потому вреда здоровью нет. Там отметили, что на заводе не производилось оружие, а заниматься обработкой металла, в частности, для автомобильной промышленности.

Ранее в открытых источниках последовал слух, что Diehl является разработчиком систем Iris-T, которые использует Украина для отражения воздушных атак России.

Компания Diehl имеет более 10 заводов на территории Германии, но работающие на "сферу обороны" находятся в других частях страны.

Также немецкий производитель ракетных комплексов Diehl Defence анонсировал передачу Украине 20 дополнительных систем ПВО IRIS-T.