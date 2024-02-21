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Турецький винищувач п'ятого покоління здійснив перший політ — деталі

21 лютого 2024 16:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Турецький винищувач п'ятого покоління здійснив перший політ — деталі
Турецький винищувач KAAN. Фото: aa.com.tr
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Турецький бойовий літак п'ятого покоління KAAN здійснив свій перший успішний політ уранці 21 лютого. Керував винищувачем досвідчений льотчик-випробувач Барбарош Демірбаш.

Про це повідомляє видання Defence Turk.

Що відомо про турецький винищувач KAAN

Наразі ведеться будівництво ще двох прототипів KAAN. Очікується, що один із них буде завершено до середини 2024 року. Метою є введення KAAN в експлуатацію до 2028 року.

Цей перший політ є ключовим моментом у тривалій програмі розробки турецького винищувача п'ятого покоління. Минулого року KAAN пройшов великі наземні тести, включаючи перевірку двигунів та систем керування на землі.

Особливості винищувача п'ятого покоління

Генеральний директор Turkish Aerospace Industries Темел Котіл заявив, що відмінною рисою літака є його здатність до зниження радіолокаційної помітності завдяки спеціальному радіопоглинаючому покриттю.

Очікується, що KAAN досягатиме швидкості в 1,8 Маха і зможе нести озброєння, включаючи ракети класу "повітря-повітря", ракети класу "повітря-земля" та авіабомби різного калібру. Також планується створення як одномісної, так і двомісної версії літака.

Нагадаємо, перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Початок навчання стартував у жовтні 2023 року.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що терміни надання Україні винищувачів F-16 поки що залишаються невизначеними.

Туреччина
військові навчання
літаки
винищувач
навчання
авіація

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