Турецкий истребитель пятого поколения осуществил первый полет — детали

Турецкий истребитель KAAN. Фото: aa.com.tr

Турецкий боевой самолет пятого поколения KAAN совершил свой первый успешный полет утром, 21 февраля. Управлял истребителем опытный летчик-испытатель Барбарош Демирбаш.

Об этом сообщает издание Defence Turk.

Что известно про турецкий истребитель KAAN

Сейчас ведется строительство еще двух прототипов KAAN. Ожидается, что один из них будет завершен к середине 2024 года. Целью является введение KAAN в эксплуатацию к 2028 году.

Этот первый полет является ключевым моментом в длительной программе разработки турецкого истребителя пятого поколения. В прошлом году KAAN прошел обширные наземные тесты, включая проверку двигателей и систем управления на земле.

Особенности истребителя пятого поколения

Генеральный директор Turkish Aerospace Industries Темел Котил заявил, что отличительной чертой самолета является его способность к снижению радиолокационной заметности, благодаря специальному радиопоглощающему покрытию.

Ожидается, что KAAN будет достигать скорости в 1,8 Маха и сможет нести вооружение, включая ракеты класса "воздух-воздух", ракеты класса "воздух-земля" и авиабомбы различного калибра. Также планируется создание как одноместной, так и двухместной версий самолета.

Напомним, первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 к лету 2024 года. Начало обучения стартовало в октябре 2023 года.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сроки предоставления Украине истребителей F-16 пока остаются неопределенными.