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Турецький омбудсмен має намір відвідати українських полонених в Росії

6 квітня 2024 08:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Турецький омбудсмен має намір відвідати українських полонених в Росії
Турецький омбудсмен Шереф Малкоч. Фото: BirGun
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч має намір здійснити візит до Російської Федерації та відвідати українських полонених. Він зазначив, що таким чином він хоче створити передумови для подальшого обміну полоненими.

Про це Малкоч заявив в інтерв'ю Укрінформ.

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Малкоч зазначив, що відвідає місця утримання військовополонених в РФ разом з російською "омбудсвумен". Він зазначив, що це відбудеться в тому випадку, якщо "буде така можливість та необхідні дозволи".

"Плануємо зустрітися з родинами російських полонених в Україні, побачити українських полонених в Росії, вислухати їх, дослідити, чи відповідає поводження з полоненими міжнародному праву", — наголосив він. 

За його словами, головною метою візиту є "прокласти шлях до обміну полоненими".

Також Малкоч зауважив, що омбудсмени не можуть зупинити війну, проте в їхніх силах поліпшити умови для військовополонених та надати підтримку їх родичам. 

Раніше ми повідомляли, що Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими. Йдеться про формулу "всіх на всіх".

У Києві відбувся мітинг на підтримку військовополонених. Родичі та друзі, а також інші небайдужі громадяни, зібралися у неділю, 24 березня, біля Українського дому на Європейській площі.

Туреччина
війна
Україна
полонені
омбудсмен
Росія

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