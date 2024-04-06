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Турецкий омбудсмен намерен посетить украинских пленников в России

6 апреля 2024 08:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Турецкий омбудсмен намерен посетить украинских пленников в России
Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Фото: BirGun
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч намерен совершить визит в Российскую Федерацию и посетить украинских пленных. Он отметил, что таким образом он хочет создать предпосылки для дальнейшего обмена пленными.

Об этом Малкоч заявил в интервью Укринформ.

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Турецкий омбудсмен посетит украинских пленников

Малкоч отметил, что посетит места содержания военнопленных в РФ вместе с российской "омбудсвумен". Он отметил, что это произойдет в том случае, если "будет такая возможность и необходимые разрешения".

"Планируем встретиться с семьями российских пленных в Украине, увидеть украинских пленных в России, выслушать их, исследовать, соответствует ли обращение с пленными международному праву", — подчеркнул он.

По его словам, главной целью визита является "проложить путь к обмену пленными".

Малкоч также отметил, что омбудсмены не могут остановить войну, однако в их силах улучшить условия для военнопленных и оказать поддержку их родственникам.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными. Речь идет о формуле "всех на всех".

В Киеве состоялся митинг в поддержку военнопленных. Родственники и друзья, а также другие неравнодушные граждане собрались в воскресенье, 24 марта, возле Украинского дома на Европейской площади.

Турция
война
Украина
пленные
омбудсмен
Россия

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