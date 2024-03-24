У Києві пройшла акція Free Azov на підтримку військовополонених

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві відбувся мітинг в підтримку військовополонених. Родичі та друзі, а також інші небайдужі громадяни, зібралися у неділю, 24 березня, біля Українського дому на Європейській площі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Історія Олени

Серед тих, хто чекає на повернення своїх близьких, стоїть й Олена, яка вже рік не бачилася зі своїм чоловіком Олександром. Їх маленький син, якому два роки, не пам'ятає батька, але чекає на його повернення.

Які українські зірки вийшли на акцію

Цю ініціативу підтримали відомі особистості України, включаючи співачку Надію Дорофєєву, співака Олексія Завгороднього, ресторатора Мішу Кацуріна та модель Дашу Астаф’єву.

Звільнені військовополонені на акції Free Azov

Військові з позивними "Текіла" та "Валькірія", які перебували у полоні, приєдналися до акції Free Azov, щоб підтримати своїх товаришів.

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

"Текіла" поділилася, що вона втратила 25 кг під час полону через недостатнє харчування від окупантів.

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

Акція Free Azov в Києві. Фото: Новини.LIVE

"Валькірія" покинула "Азовсталь" разом зі своїм собакою Адіком, якого пізніше подарували Кадирову. Проте згодом він був повернений в Україну під час обміну. У "Валькірії" у полоні залишилися чоловік та син, якому окупанти засудили до 27 років тюрми.

Чотирилапі на акції Free Azov

На підтримку українських військовополонених прийшли не лише люди, а й домашні тварини, деякі з яких мали таблички з закликами до звільнення військових.

Нагадаємо, що нацгвардієць з ЧАЕС розповів про два пекельні роки полону.

Раніше ми писали, що російські офіційні особи намагаються використати родичів українських військовополонених у спробі спровокувати внутрішні протести в Україні.