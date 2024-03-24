В Киеве прошла акция Free Azov в поддержку военнопленных

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве состоялся митинг в поддержку военнопленных. Родственники и друзья, а также другие неравнодушные граждане собрались в воскресенье, 24 марта, возле Украинского дома на Европейской площади.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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История Елены

Среди тех, кто ждет возвращения своих близких, стоит и Елена, которая уже год не виделась со своим мужем Александром. Их маленький сын, которому два года, не помнит отца, но ждет его возвращения.

Какие украинские звезды вышли на акцию

Эту инициативу поддержали известные личности Украины, включая певицу Надежду Дорофееву, певца Алексея Завгороднего, ресторатора Мишу Кацурина и модель Дашу Астафьеву.

Освобождены военнопленные на акции Free Azov

Находившиеся в плену военные с позывными "Текила" и "Валькирия" присоединились к акции Free Azov, чтобы поддержать своих товарищей.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Текила" поделилась, что она потеряла 25 кг во время плена из-за недостаточного питания от окупантов.

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Акция Free Azov в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Валькирия" покинула "Азовсталь" вместе со своей собакой Адиком, которую позже подарили Кадырову. Однако впоследствии он был возвращен в Украину во время обмена. В "Валькирии" в плену остались мужчина и сын, которому оккупанты приговорили к 27 годам тюрьмы.

Четырёхлапые на акции Free Azov

В поддержку украинских военнопленных пришли не только люди, но и домашние животные, некоторые из которых имели таблички с призывами к освобождению военных.

Напомним, что нацгвардеец из ЧАЭС рассказал о двух адских годах плена.

Ранее мы писали, что российские официальные лица пытаются использовать родственников украинских военнопленных, пытаясь спровоцировать внутренние протесты в Украине.