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Турецькі банки відмовляються від співпраці з Росією — яка причина

17 січня 2024 13:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Турецькі банки відмовляються від співпраці з Росією — яка причина
Банкомати в Туреччині. Фото: relocatus.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Турецькі банки відмовляються від співпраці з російськими. Це відбувається на тлі указу президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена про вторинні санкції.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерела на фінансовому ринку та учасників зовнішньої торгівлі.

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За словами джерел росЗМІ, йдеться про розрив кореспондентських відносин та припинення обробки платежів без формального закриття договорів.

Однак існують також винятки. Наприклад, щодо дочірніх іноземних банків у Росії.

"Ситуація для російських банків почала ускладнюватись ще влітку, а різко загострилась після виходу 22 грудня 2023 року указу президента США Байдена про вторинні санкції — у результаті банки Туреччини розірвали кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями. Учасники ринку підтверджують, що аналогічні проблеми вже почали виникати з китайськими банками", — йдеться у матеріалі.

Серед великих учасників розрахунків з РФ є Nurol Bank та Emlak Bank. Коррахунки російських банків у Туреччині відкривалися в лірах, доларах та інших валютах. До того ж окремі з них приймали платежі в рублях.

"Банки розривають відносини через тиск з боку США. Причому не тільки в Туреччині, а й, наприклад, у Китаї", — наголосив один із співрозмовників росЗМІ.

Очільник "Оптималог" Георгій Властопуло зазначив, що проблеми з Туреччиною почалися з літа, а у відносинах з Китаєм — це точкові історії.

Президент митно-логістичного брокера KBT Юлія Шльонська каже, що серйозні проблеми почали виникати наприкінці грудня 2023 року. 

"Банки в Туреччині взяли паузу і не здійснюють грошові перекази з Росії і в країну. Менеджери повідомляють, що зараз жоден платіж із Росії не буде прийнятий: ліри, рублі — не важливо", — зазначила вона.

За словами керівника напряму мультимодальних перевезень FM Logistic у Росії Дмитра Суховерша, турецькі банки, які посилили контроль після введення 12-го санкційного пакета ЄС, під час проведення платежів у лірах почали вимагати більше даних і документів для підтвердження відсутності санкцій проти всіх учасників ланцюжка.

"Зараз тільки один із турецьких банків пропускає платежі як кореспондент. Але за кількості платежів понад 50 на день заявки виконує кілька днів", — додав директор з розвитку бізнесу SOTA Logistic Ігор Чернишов.

Нагадаємо, уряд Туреччини не дозволить британським кораблям пройти через Босфор для Чорного моря. Йдеться про мінні тральники, які північна країна передала Україні для розмінування. 

росія
США
Туреччина
санкції
росіяни
банки

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