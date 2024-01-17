Турецкие банки отказываются от сотрудничества с Россией — какая причина

Банкоматы в Турции. Фото: relocatus.com

Турецкие банки отказываются от сотрудничества с российскими. Это происходит на фоне указа президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о вторичных санкциях.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

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По словам источников росСМИ, речь идет о разрыве корреспондентских отношений и прекращении обработки платежей без формального закрытия договоров.

Однако существуют также исключения. К примеру, в отношении дочерних иностранных банков в России.

"Ситуация для российских банков начала усложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря 2023 года указа президента США Байдена о вторичных санкциях — в результате банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями. Участники рынка подтверждают, что аналогичные проблемы уже начали возникать с китайскими банками", — говорится в материале.

Среди крупных участников расчетов по РФ Nurol Bank и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах. К тому же некоторые из них принимали платежи в рублях.

"Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае", — подчеркнул один из собеседников росСМИ.

Глава "Оптималог" Георгий Властопуло отметил, что проблемы с Турцией начались с лета, а в отношениях с Китаем — это точечные истории.

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская говорит, что серьезные проблемы возникли в конце декабря 2023 года.

"Банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну. Менеджеры сообщают, что сейчас ни один платеж из России не будет принят: лиры, рубли — не важно", — отметила она.

По словам руководителя направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрия Суховерша, турецкие банки, усилившие контроль после введения 12-го санкционного пакета ЕС, во время проведения платежей в лирах потребовали больше данных и документов для подтверждения отсутствия санкций против всех участников цепочки.

"Сейчас только один из турецких банков пропускает платежи как корреспондент. Но при количестве платежей более 50 в день заявки выполняет несколько дней", — добавил директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышов.

Напомним, правительство Турции не разрешит британским кораблям пройти через Босфор для Черного моря. Речь идет о минных тральниках, которые северная страна передала Украине для разминирования.