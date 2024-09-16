У МЗС Туреччини пояснили, як мають відбутися мирні перемовини Росії та України

Директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк. Фото: armiya.az

У МЗС Туреччини вважають, що війна в Україні має завершитися якомога швидше. Шляхом до цього могли б стати мирні переговори, якби під час них Росія врахувала інтереси України.

Як повідомило в п'ятницю, 15 вересня, видання VOA, про це заявив директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк.

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За словами Озтюрка, Туреччина підтримує Україну, оскільки ця країна є сусідом та історично братньою для неї.

"Ми вважаємо весь український народ нашими сестрами та братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем", — зазначив представник МЗС Туреччини.

Також він додав, що Туреччина не хоче, аби війна Росії з Україною затягнулася, однак це не означає, що українці мають здатися.

"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру після цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу", — підсумував Озтюрк.