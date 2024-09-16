В МИД Турции объяснили, как должны пройти мирные переговоры России и Украины

Директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк. Фото: armiya.az

В МИД Турции считают, что война в Украине должна завершиться как можно скорее. Путем к этому могли бы стать мирные переговоры, если бы во время их Россия учла интересы Украины.

Как сообщило в пятницу, 15 сентября, издание VOA, об этом заявил директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк.

Читайте также:

Позиция Турции по поводу завершения российско-украинской войны

По словам Озтюрка, Турция поддерживает Украину, поскольку эта страна является соседом и исторически братская для нее.

"Мы считаем весь украинский народ нашими сестрами и братьями, и потому я действительно болею за них всем сердцем", — отметил представитель МИД Турции.

Также он добавил, что Турция не хочет, чтобы война России с Украиной затянулась, однако это не значит, что украинцы должны сдаться.

"Ни одна война не продолжалась вечно. В условиях заключения мира после этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа", — подытожил Озтюрк.