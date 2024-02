Три найбільші банки Китаю перестали приймати платежі з Росії, — ЗМІ

Люди стоять біля банку у Китаї. Фото: REUTERS/Aly Song

Три найбільші банки Китаю припинили приймати платежі від російських фінансових організацій, які перебувають під санкціями. Йдеться про Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank та Bank of China.

Про це повідомили російські ЗМІ у середу, 21 лютого.

Великі банки Китаю не приймають платежів із РФ — причина

ICBC, China Construction Bank та Bank of China є найбільшими банками в Китаї за обсягом активів, займаючи перше, друге та четверте місця відповідно. Експерти вважають, що це рішення було ухвалене через побоювання вторинних санкцій.

Генеральний директор компанії "Перша Група" Олексій Порошін заявив, що кредитні організації почали повідомляти про зупинення платежів з початку січня. Проте операції з російськими банками, які не потрапили під санкції, продовжуються.

Джерела журналістів стверджують, що ICBC та CCB відмовляють у обробці платежів від санкціонованих банків, навіть якщо транзакції не проходять через SWIFT, а використовуються російська СПФС чи китайська CIPS.

Тим часом представники китайських банків пояснюють це рішення внутрішньою політикою своїх компаній.

Нагадаємо, державні банки Китаю хочуть посилити обмеження на фінансування російських клієнтів через потенційну загрозу потрапляння під санкції Сполучених Штатів Америки.

Раніше про припинення співпраці із російськими банками оголосила Туреччина. Рішення пов'язане з указом президента США Джо Байдена про запровадження вторинних санкцій.