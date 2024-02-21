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Три самых крупных банков Китая перестали принимать платежи из России, — СМИ

21 февраля 2024 17:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Три самых крупных банков Китая перестали принимать платежи из России, — СМИ
Люди стоят возле банка в Китае. Фото: REUTERS/Aly Song
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Три самых крупных банков Китая прекратили принимать платежи от российских финансовых организаций, находящихся под санкциями. Речь идет о Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China.

Об этом сообщили российские СМИ в среду, 21 февраля.

Крупные банки Китая не принимают платежи из РФ — причина

ICBC, China Construction Bank и Bank of China являются крупнейшими банками в Китае по объему активов, занимая первое, второе и четвертое места соответственно. Эксперты считают, что данное решение было принято из-за опасений вторичных санкций.

Генеральный директор компании "Первая Группа" Алексей Порошин заявил, что кредитные организации начали уведомлять о приостановке платежей с начала января. Тем не менее операции с российскими банками, не попавшими под санкции, продолжаются.

Источники журналистов утверждают, что ICBC и CCB отказывают в обработке платежей от санкционированных банков, даже если транзакции не проходят через SWIFT, а используются российская СПФС или китайская CIPS.

Тем временем, представители китайских банков объясняют это решение внутренней политикой своих компаний.

Напомним, государственные банки Китая хотят усилить ограничения на финансирование российских клиентов из-за потенциальной угроз попадания под санкции Соединенных Штатов Америки.

Ранее о прекращении сотрудничества с российскими банками объявила Турция. Решение связано с указом президента СШС Джо Байдена о введении вторичных санкций.

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