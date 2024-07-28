Транзит газу з Азербайджану до Європи через Україну

Видобуток газу. Ілюстративне фото: EPA, UPG

Україна розглядає варіант замінити постачання російського газу азербайджанським для транзиту в Європу. Проте це може виявитися новою пасткою Кремля, оскільки план передбачає, що Баку буде імпортувати газ із Росії та експортувати свій газ до Європи через український трубопровід.

Про це повідомило видання Financial Times у неділю, 28 липня.

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Київ розглядає план заміни російського газу на паливо з Азербайджану

Газ з Росії транспортується в Європу по трубопроводах, які проходять через Україну. Київ розглядає спробу замінити це постачання азербайджанським газом.

Експерти припускають, що план заміни російського газу на газ з Азербайджану ризикує стати каналом для прихованого експорту палива з Росії. Видання зазначає, що Азербайджан може постачати лише 2 млрд кубометрів із необхідних 14 млрд.

"Угода ризикує перетворитися на схему прихованого експорту російського газу у формі азербайджанського на європейський ринок", — заявив Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та провідний експерт з українського газу Михайло Гончар.

Дипломати ЄС зазначили, що закінчення транзитного контракту між між НАК "Нафтогаз" і російською державною енергетичною групою "Газпром" підвищує потенціал дефіциту газу в країнах на східному фланзі блоку, включаючи Словаччину, Угорщину та Австрію.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Олексій Чернишов сказав Financial Times, що пропозиція азербайджанського обміну була основною альтернативою, яку розглядає Україна. Він передбачає імпорт Азербайджаном газу з Росії, а потім експорт власного газу до Європи через українську трубу.

Відомо, що російський газ, який надходить через українську трубу, наразі становить близько п’яти відсотків від загального обсягу поставок ЄС.

Гончар сказав, що Київ готовий прийняти російський газ, що йде через його трубопровід під виглядом азербайджанського імпорту, оскільки він вважав, що присутність російського палива діятиме як своєрідна страховка від атак, організованих Москвою.

Росія і "Газпром" не коментували, чи готові вони прийняти азербайджанський план.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що переговори з Україною та Росією тривають, але на конференції в Азербайджані на початку цього місяця він заявив, що звинувачення в перепродажі російського газу в Європу є "фейковими новинами".

"Звинувачення в тому, що Азербайджан є своєрідним каналом для експорту російського газу, абсолютно несправедливе", — сказав він.

Нагадаємо, Президент Словаччини Пітер Пеллегріні та міністр оборони Роберт Каліняк погрожують Україні через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба". Обіцяють застосувати заходи, якщо ситуація не буде виправлена.

Раніше ми писали, що Укрнафтобуріння разом з Укрнафта та АРМА працюють над відновленням видобутку газу на Сахалінському родовищі. Вони зініціювали зміни до законодавства, які дозволять видобуток без спеціального дозволу під час воєнного стану.