Транзит газа из Азербайджана в Европу через Украину

Добыча газа. Иллюстративное фото: EPA, UPG

Украина рассматривает вариант заменить поставки российского газа азербайджанским для транзита в Европу. Однако это может оказаться новой ловушкой Кремля, поскольку план предусматривает, что Баку будет импортировать газ из России и экспортировать свой газ в Европу через украинский трубопровод.

Об этом сообщило издание Financial Times в воскресенье, 28 июля.

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Газ из России транспортируется в Европу по трубопроводам, проходящим через Украину. Киев рассматривает попытку заменить это снабжение азербайджанским газом.

Эксперты предполагают, что план замены российского газа на газ из Азербайджана рискует стать каналом скрытого экспорта топлива из России. Издание отмечает, что Азербайджан может поставлять только 2 млрд кубометров из необходимых 14 млрд.

"Соглашение рискует превратиться в схему скрытого экспорта российского газа в форме азербайджанского на европейский рынок", — заявил Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и ведущий эксперт по украинскому газу Михаил Гончар.

Дипломаты ЕС отметили, что истечение транзитного контракта между НАК "Нафтогаз" и российской государственной энергетической группой "Газпром" повышает потенциал дефицита газа в странах на восточном фланге блока, включая Словакию, Венгрию и Австрию.

Исполнительный директор "Нефтегаза" Алексей Чернышев сказал Financial Times, что предложение азербайджанского обмена было основной альтернативой, которую рассматривает Украина. Он предусматривает импорт Азербайджаном газа из России, а затем экспорт собственного газа в Европу через украинскую трубу.

Известно, что российский газ, поступающий через украинскую трубу, составляет около пяти процентов от общего объема поставок ЕС.

Гончар сказал, что Киев готов принять российский газ, идущий через его трубопровод под видом азербайджанского импорта, поскольку он считал, что присутствие российского топлива будет действовать как своеобразная страховка от атак, организованных Москвой.

Россия и "Газпром" не комментировали готовы ли они принять азербайджанский план.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что переговоры с Украиной и Россией продолжаются, но на конференции в Азербайджане в начале этого месяца он заявил, что обвинения в перепродаже российского газа в Европу являются "фейковыми новостями".

"Обвинение в том, что Азербайджан является своеобразным каналом для экспорта российского газа, совершенно несправедливо", — сказал он.

Напомним, Президент Словакии Питер Пеллегрини и министр обороны Роберт Калиняк угрожают Украине из-за прекращения транзита нефти "Лукойл" через трубопровод "Дружба". Обещают применить меры, если ситуация не будет исправлена.

Ранее мы писали, что Укрнефтебурение вместе с Укрнефтью и АРМА работают над восстановлением добычи газа на Сахалинском месторождении. Они инициировали изменения в законодательство, позволяющие добычу без специального разрешения во время военного положения.