Штучний інтелект — ООН закликали використовувати нові можливості

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Високоповажний консультативний орган Організації Об'єднаних Націй заявив, що глобальне управління штучним інтелектом є "необхідним". Він закликав ООН закласти основи для перших інклюзивних глобальних інституцій для регулювання сучасних технологій, що так швидко розвиваються.

Про це повідомляє AP.

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За даними видання, у 100-сторінковому звіті група заявила, що штучний інтелект "трансформує наш світ", пропонуючи величезний потенціал для добра, від відкриття нових галузей науки та прискорення економічного зростання до покращення охорони здоров’я, сільського господарства та оптимізації енергетичних мереж.

Водночас консультативний орган додав, якщо ШІ правильно не контролювати, йому переваги можуть обмежені невеликою кількістю країн, компаній і окремих осіб, тоді як навіть більш потужні системи, ніж існують сьогодні, "можуть перевернути світ праці", створювати автономну зброю та створювати ризики для миру та безпеки.

Крім того, дорадчий орган чітко пояснив, якими принципами має керуватися формування нових інституцій для управління штучним інтелектом, включаючи міжнародне право, особливо право людини. Він закликає всі уряди та сторони, залучені до ШІ, співпрацювати для захисту прав людини.

Також група внесла широкі рекомендації, серед яких є:

створення міжнародної наукової групи з ШІ для створення глобального розуміння його можливостей і ризиків;

глобальний діалог про управління ШІ в ООН, щоб закріпити майбутні інституції на принципах прав людини та міжнародному праві;

створення глобального фонду штучного інтелекту для забезпечення того, щоб технологія подолала розрив між багатими та бідними країнами та сприяла досягненню цілей розвитку ООН до 2030 року;

"Обмін стандартами" для сприяння технічній сумісності.

У звіті також повідомляється, що лише сім зі 193 країн-членів ООН беруть участь у семи нещодавніх видатних ініціативах щодо управління штучним інтелектом, тоді як 118 країн, переважно на глобальному Півдні, "зовсім відсутні" у будь-якій розмові.